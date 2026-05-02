Zakaz telefonów w szkołach. Wszyscy są za. I wszyscy się mylą

Kiedy w Polsce coś popiera 73 procent społeczeństwa, zazwyczaj jest to albo coś banalnie oczywistego, albo coś, przy czym wszyscy czujemy się dobrze, bo nie musimy nic zmieniać w swoim życiu.

Ten zakaz jest z drugiej kategorii. Diagnoza jest słuszna. Lekarstwo totalnie chybione

Nie ma co udawać, że problem nie istnieje. Dane są druzgocące. Średni wiek otrzymania pierwszego smartfonu w Polsce to 8 lat i 5 miesięcy. Dwóch na trzech uczniów klas I–III ma już własny smartfon, a połowa aktywnie korzysta z mediów społecznościowych — mimo że minimalny wiek wymagany przez platformy to 13 lat.

Polskie nastolatki spędzają w sieci średnio 5 godzin i 36 minut w dni powszednie, a w weekendy ponad 6 godzin. Ale co kluczowe dla niniejszego wywodu — dane pokazują, że liczba dzieci korzystających ze smartfonów wyraźnie spada w czasie pobytu w szkole, by drastycznie wzrosnąć po powrocie do domu.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym zdaniu. Ono bowiem wyraźnie pokazuje, że problem jest w domu. W sypialni, w łóżku o 23:00 z TikTokiem. W samochodzie, kiedy rodzic jedzie i odpala dziecku bajkę na telefonie, żeby miał spokój. W jadalni, kiedy rodzic odpala 3-latkowi iPada, by zjadł kotlecika z brukselką. Szkoła w tym równaniu jest jedną z niewielu przestrzeni, gdzie telefon już dziś bywa kontrolowany — ponad 50 procent szkół już wcześniej we własnym zakresie ograniczało używanie telefonów.

Zakazujemy więc czegoś, co i tak w dużej mierze funkcjonowało. I nazywamy to rozwiązaniem problemu.

Rodzic daje dziecku smartfon w wieku 8 lat. I idzie podpisać petycję o zakaz telefonów w szkole. Co za absurd.

To jest właśnie sedno tej hipokryzji, o której głośno się nie mówi

Kupujemy dziecku smartfon na pierwszą komunię, na urodziny, na koniec podstawówki — bo tak wypada, bo wszyscy mają, bo chcemy mieć z nim kontakt. Dajemy mu go jako nagrodę lub by uspokoić, gdy płacze. Instalujemy TikToka, bo przecież i tak znajdzie sposób. Nie rozmawiamy z nim o tym, co tam robi, bo sami jesteśmy przyklejeni do własnego ekranu. A potem podpisujemy się pod zakazem w szkole i czujemy, że zrobiliśmy coś dobrego. Co za absurd.

Zakaz dotyczy dzieci. Nauczyciele mogą korzystać bez ograniczeń

Zakaz obejmuje uczniów. Nie obejmuje nauczycieli i innych pracowników szkół. Nauczyciel może stać na korytarzu i scrollować Facebooka. Uczeń nie może sprawdzić wiadomości od mamy. To prawo, które tworzymy dorosłym, żeby regulować zachowanie dzieci — bez żadnej refleksji nad własnym zachowaniem.

Jechałem ostatnio pociągiem do Warszawy. Siedem osób w przedziale. Sześcioro wpatrzone w telefony. Siódma to dziecko, które patrzyło przez okno. Gdy wychodziłem, pomyślałem: kto tu do cholery ma problem z uzależnieniem?

Francja wprowadziła zakaz. I nic się nie stało

Zwolennicy zakazu chętnie powołują się na Francję jako dowód, że to działa. Tyle że Francja zakaz telefonów w szkołach wprowadziła już w 2018 r. i przez lata badania pokazywały, że jego wpływ na wyniki w nauce był… marginalny. Agresja rówieśnicza nie spadła. Koncentracja na lekcjach poprawiła się nieznacznie. Problem przeniósł się za bramę szkoły.

Bo problem nigdy nie był w szkole. Był — i jest — w całym środowisku, w którym żyje dziecko. W algorytmach TikToka zaprojektowanych tak, żeby nie dało się oderwać. W powiadomieniach, które biją co 30 sekund. W tym, że bycie offline oznacza dla nastolatka wykluczenie z grupy rówieśniczej.

Tego nie rozwiąże ustawa. Co zamiast tego?

Egzekwowanie limitów wiekowych na platformach społecznościowych — czego w Polsce nikt poważnie nie próbuje, bo nikt realnie nie chce się postawić bossom wielkich platform medialnych (no, może poza panem Brzoską). Realna edukacja medialna — nie jako przedmiot na papierze, ale jako część codziennego funkcjonowania szkoły (pani Nowacka, do pani mówię). Rozmowa z rodzicami o tym, że danie 8-latkowi smartfona bez żadnych zasad to nie jest dobry pomysł, nawet jeśli "wszyscy tak robią". I wreszcie — jakaś refleksja dorosłych nad własnym używaniem telefonu, bo dziecko uczy się przez obserwację, a nie przez zakazy.

Zakaz telefonów w szkołach to zły pomysł. Albo inaczej - to za mały pomysł na duży problem. Daje poczucie, że coś zrobiliśmy, ale zwalnia nas z myślenia o tym, co powinniśmy zrobić naprawdę.

73 procent Polaków jest za. I właśnie dlatego warto zadać pytanie: czy na pewno rozwiązujemy właściwy problem?

Przemysław Pająk 02.05.2026 11:25

