Naukowcy myśleli, że to błąd. Odkryto rekordowe promieniowanie ze Słońca

Słońce to nie tylko źródło światła i ciepła dla naszej planety, ale także potężny generator niewidzianego promieniowania o niesamowitej energii. Naukowcy odkryli, że nasza gwiazda emituje promieniowanie gamma, najbardziej energetyczne promieniowanie elektromagnetyczne. Co więcej, te promienie gamma mają energię prawie 10 bilionów elektronowoltów, co oznacza, że są to najbardziej energetyczne promienie słoneczne, jakie kiedykolwiek zarejestrowano.