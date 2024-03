Koreańskie sztuczne słońce rozgrzane do temperatury większej niż jądro Słońca

Fuzja jądrowa to proces łączenia dwóch atomów w celu utworzenia jednego, cięższego atomu. Ten proces uwalnia ogromną ilość energii, która może być wykorzystana do wytwarzania prądu. Fuzja jądrowa jest uważana za potencjalnie czyste i bezpieczne źródło energii przyszłości. To ten sam proces, który zachodzi w naszym Słońcu i innych gwiazdach.