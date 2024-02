Sztuczne Słońce coraz bliżej. Właśnie rozwiązano ważny problem

Jest to przełomowe osiągnięcie, które otwiera drogę do bardziej dynamicznej kontroli reakcji fuzji niż dotychczasowe podejścia naukowców i inżynierów. Stanowi też podstawę do wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania szerokiego zakresu niestabilności plazmy, które od dawna były przeszkodami w osiągnięciu trwałej fuzji.