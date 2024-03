Zamienią wodę morskią w paliwo. Amerykanie użyli niezwykłego materiału

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology MIT stworzyli nowy rodzaj magnesu nadprzewodnikowego, który może pracować w temperaturze 20 kelwinów (- 253 stopni Celsjusza). Nazwali go REBCO, co oznacza "rare-earth barium copper oxide". To skład nowego materiału, czyli bar, tlenek miedzi i metale ziem rzadkich. Materiał ma kilka zalet w porównaniu do innych stopów, ale musiał przejść intensywne testy, zanim mógł zostać użyty w reaktorze termojądrowym. Wszystkie wypadły pomyślnie.