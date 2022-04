Poddany liftingowi Edge umieszczony jest na oknie z materiału Mica, co w praktyce przejawia się tym, że pusta przestrzeń interfejsu przeglądarki (głównie pasek tytułowy) jest teraz półprzeźroczysta, choć w sposób bardzo subtelny. Dodatkowo, przyciski kart zostały zaokrąglone, by lepiej pasować do stylistyki Windowsa 11.