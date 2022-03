Warto wspomnieć, że skoro nowość jest nie tylko w kanale Canary, to na dodatek jest ukryta pod flagami, to oznacza to, że nie jest jasne, kiedy trafi do wersji produkcyjnej przeglądarki. Właściwie to nie wiadomo, czy trafi kiedykolwiek, bowiem w ten sposób testowane są głównie eksperymentalne pomysły, bardzo niewiele z nich jest rozwijana dalej. Ów panel może się jednak okazać w niektórych sytuacjach bardzo użyteczny. Dodając do tego fakt, że promuje korzystanie z usług Google’a, można mieć nadzieję, że twórcy Chrome’a nie porzucą tego pomysłu.