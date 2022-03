Chrome 100 już dostępny. To wersja przeglądarki, która miała sprawić, że internet eksploduje

Pozostałe nowości to, między innymi, możliwość przekazania przez ramkę dostępu do zastrzeżonego API do zaufanej podramki, rozbudowana właściwość mix-blend-mode, lepsza obsługa błędów obiektów AbortSignal, uwierzytelnianie serwerów WebTransport przez hashe, możliwość zdefiniowania tagów NFC jako tylko do odczytu, integracja obiektów AbortSignal i SerialPort, a także drobne usprawnienia w WebSockets.