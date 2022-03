VPN wrzuca wyższy bieg. W końcu połączymy się z całą siecią maskującą ruch, a nie tylko z jednym serwerem

Skrót VPN można rozwinąć jako „wirtualną sieć prywatną”, jednak w rzeczywistości łączymy się z jednym serwerem, a nie z całą siecią. Do naszej dyspozycji oddany jest pojedynczy adres IP, który można zablokować albo śledzić. Niebezpieczne jest to zwłaszcza w tym drugim przypadku, kiedy w czasie jednego połączenia korzystamy z różnych usług, co zwiększa szanse na odkrycie naszej tożsamości.