Grupa byłych liderów Europy: "Google’a trzeba podzielić. Natychmiast!"

Grupa 18 byłych liderów europejskich krajów wystosowała apel do Komisji Europejskiej, w którym to sugeruje że najwyższa pora by organy regulacyjne podjęły zdecydowane działania w sprawie firmy Google. Konkretniej w sprawie kontroli nad rynkiem cyfrowej reklamy, jaką sprawuje Google. Sygnatariusze apelu uważają, że Google powinien zostać podzielony na dwa podmioty, co miałoby odseparować dział internetowej reklamy od całej reszty firmy.