Google mówi, że nie zamierza przestrzegać prawa. Bo się nie opłaca

Google, pomimo swojego ogromnego wpływu na kształt obecnego internetu, nigdy nie angażował się w fact-checking mający na celu walkę z dezinformacją. Pod tym względem wysiłki koncernu kończyły się na dodaniu do YouTube ograniczonych regionalnie notatek do filmów.



To miało się zmienić - przynajmniej w teorii - w 2022 roku, kiedy Komisja Europejska zatwierdziła znowelizowany Europejski kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, którego jednym z sygnatariuszy jest Google. W swojej treści kodeks zawiera listę dobrowolnych powinności, które firmy technologiczne i prywatne, w tym organizacje weryfikujące fakty, powinny się wywiązywać. Wśród nich jest zobowiązanie do sprawdzania prawdziwości treści, w których upublicznianiu pośredniczy platforma. I jak przekazuje Google, to jedno pozostanie niewypełnione.