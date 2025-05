Masz tę przystawkę smart TV? Czas na wymianę sprzętu

Dobrym następcą dla przestarzałych modeli Amazonu jest Fire TV Stick HD 2024. To sprzęt dostępny w dwóch wersjach - tańszej z obsługą FullHD kosztującej ok. 160 zł i droższej z obsługą paneli 4K, za którą trzeba zapłacić ok. 260 zł. Oba modele oferują podobne funkcje do starszych urządzeń, z dodatkową poprawą wydajności i wsparciem najnowszych standardów.