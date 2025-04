Przyjmijmy, że na planecie K2-18B faktycznie istnieje życie. I co teraz?

W ciemnych otchłaniach kosmosu, 124 lata świetlne od naszej Błękitnej Planety, krąży niepozorna egzoplaneta K2-18b. Niedawno naukowcy wykryli w jej atmosferze związki chemiczne, które na Ziemi powstają wyłącznie za sprawą organizmów żywych. Choć jeszcze za wcześnie, by ogłaszać przełom w poszukiwaniu kosmicznych sąsiadów, trudno nie zadać sobie pytania: co jeśli naprawdę odkryjemy życie pozaziemskie? Co jeśli pewnego dnia otrzymamy niepodważalny dowód, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Jak takie odkrycie wpłynęłoby na ludzkość jako całość, a jak na każdego z nas z osobna? Pytania te, niegdyś zarezerwowane dla wieczornych dyskusji miłośników science fiction, coraz śmielej pukają do drzwi rzeczywistości.