Obcy są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mamy szansę na kontakt

Profesor Madau oparł się na zasadzie kopernikańskiej, która mówi, że Ziemia i ludzkość nie zajmują uprzywilejowanej pozycji we wszechświecie. Innymi słowy, to co widzimy, gdy patrzymy na nasz układ słoneczny i dalej w kosmos, jest reprezentatywne dla całości. Ziemia, jak twierdził Kopernik, jest przeciętną planetą, krążącą wokół przeciętnego Słońca. W skrócie oznacza to, że podobnych do naszej planet powinno być w kosmosie znacznie więcej.