Na księżycu Jowisza wykryto węgiel. Jest tam życie?

Teraz nowy teleskop kosmiczny NASA - James Webb - dostarczył dowodów na obecność dwutlenku węgla na powierzchni Europy. Analiza danych z teleskopu wskazuje, że ten węgiel prawdopodobnie pochodzi z podpowierzchniowego oceanu i nie został dostarczony przez meteoryty lub inne zewnętrzne źródła. Co więcej, został zdeponowany w geologicznie niedawnej skali czasowej. To odkrycie ma ważne znaczenie dla potencjalnej przydatności Europy do życia.