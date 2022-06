Naukowiec wyliczył, ile obcych cywilizacji zagraża Ziemi. Wyszło mu, że cztery, więc sprawdził, czy mamy się bać

Miejsca w Drodze Mlecznej jest naprawdę dużo. Bardzo uogólnione pomiary wskazują, że nasza galaktyka składa się ze 100-400 miliardów gwiazd. Wokół większości z nich mogą krążyć planety, czasami jedna, czasami dwie, a czasami siedem. Możemy zatem założyć, że liczbę planet w naszej galaktyce też można liczyć w setkach miliardów. Łatwo sobie zatem wyobrazić, że jeżeli część z tych planet to planety skaliste, na których panują warunki podobne do tych, które istnieją na Ziemi (które przecież same w sobie nie są jakieś wyjątkowe) to i życie mogło potencjalnie na nich powstać tak samo jak na Ziemi. Od wielu dekad naukowcy próbują oszacować ile życia i ile inteligentnych cywilizacji może istnieć we wszechświecie. Problem jednak w tym, że jak na razie znamy jedną planetę z życiem, naszą własną i ciężko wyciągać jakieś wnioski na podstawie zbioru składającego się z jednej planety.