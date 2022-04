Damy obcym numer telefonu. Powstaje nowa wiadomość dla cywilizacji pozaziemskich

Jak na razie nie wiadomo, czy i kiedy wiadomość mogłaby być wyemitowana w przestrzeń kosmiczną, ale nie musimy przestępować z nogi na nogę. Do celu wiadomość będzie leciała tysiące lat i nawet jeżeli ją ktoś odbierze i nam odpowie, to odpowiedź będzie musiała pokonać dokładnie taką samą odległość. Pytanie, czy na Ziemi ktoś jeszcze będzie istniał, gdy taka odpowiedź do nas nadejdzie. Zawsze jednak możemy mieć nadzieję na to, że na naszą wiadomość natrafi cywilizacja znajdująca się nie 27000 lat świetlnych od Ziemi a np. 10 lat świetlnych od nas. O, i wtedy już możemy sobie po cichu żyć nadzieją, że za dwadzieścia lat radioteleskopy naziemne odbiorą odpowiedź od obcej cywilizacji. Nie wiem jak was, ale mnie to niesamowicie ekscytuje.