Poszukiwanie obcych cywilizacji nie dało efektów. Powinniśmy poszukać stworzonych przez nie robotów

Aby sprawdzić, czy w ogóle mamy na to szansę, fizyczka postanowiła przyjrzeć się największemu jednoczaszowemu radioteleskopowi na Ziemi. Do niedawna miano to dzierżył legendarny już 300-metrowy radioteleskop w Arecibo. Niestety ten został doszczętnie zniszczony w ubiegłym roku, po tym jak zerwały się liny utrzymujące potężny odbiornik znajdujący się 150 metrów nad czaszą teleskopu. Zanim jednak do tego doszło, miano największego radioteleskopu przejęte zostało przez chiński, 500-metrowy radioteleskop FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) i to właśnie on stał się obiektem analizy.