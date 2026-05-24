Papież Leon XIV ostrzega przed AI. Mówi o "spirali zagłady"

Papież Leon XIV podczas swojego pontyfikatu niejednokrotnie wyrażał swoją antypatię wobec generatywnej sztucznej inteligencji. Obecna głowa kościoła katolickiego stanowczo sprzeciwiła się zarówno tworzeniu deepfejków "wirtualnego papieża", jak i wykorzystywania chatbotów do pisania kazań czy innych elementów liturgii. Teraz Leon XIV ostrzega przed wykorzystywaniem AI w działaniach wojennych i mówi o "spirali zagłady”, do której ma prowadzić wykorzystanie nowoczesnych technologii w konfliktach zbrojnych.

Papież Leon XIV coraz ostrzej wypowiada się na temat sztucznej inteligencji

Podczas wizyty na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, papież Leon XIV krytykował rosnące wydatki na zbrojenia oraz coraz większą rolę sztucznej inteligencji w nowoczesnych konfliktach. Według głowy kościoła katolickiego rozwój zaawansowanych systemów wojskowych odbywa się kosztem edukacji i ochrony zdrowia.

- To, co dzieje się w Ukrainie, w Gazie i na terytoriach palestyńskich, w Libanie oraz Iranie, pokazuje nieludzką ewolucję relacji między wojną a nowymi technologiami w spirali zagłady - powiedział Leon XIV podczas przemówienia.

Leon XIV apelował również o skuteczniejszy nadzór nad rozwojem sztucznej inteligencji. Leon XIV podkreślił, że nowe technologie nie mogą zwalniać ludzi z odpowiedzialności za podejmowane decyzje ani prowadzić do dalszego pogłębiania konfliktów.

Biskup Rzymu zwrócił uwagę także na społeczne konsekwencje rosnących wydatków militarnych. Według Leona XIV zwiększone inwestycje w nowoczesne uzbrojenie wzbogacają elity, które - jak stwierdził - nie troszczą się o dobro wspólne.

W przemówieniu pojawiły się również wezwania do wspierania edukacji i badań naukowych nastawionych na ochronę życia oraz budowanie pokoju. Leon XIV przekonywał, że rozwój technologiczny powinien służyć społeczeństwom, a nie napędzać kolejne konflikty zbrojne.

Leon XIV szykuje encyklikę poświęconą sztucznej inteligencji

Temat sztucznej inteligencji ma odegrać ważną rolę również w pierwszej encyklice Leona XIV, której publikacja spodziewana jest w najbliższych tygodniach. Watykan poinformował niedawno o powołaniu specjalnej grupy roboczej zajmującej się AI. Według oficjalnego komunikatu decyzja została podjęta ze względu na szybkie tempo rozwoju tej technologii oraz jej potencjalny wpływ na ludzi i całe społeczeństwa.

Leon XIV wielokrotnie porównywał obecną rewolucję AI do przemian wywołanych przez rewolucję przemysłową. Papież nawiązuje przy tym do encykliki "Rerum Novarum" Leona XIII z 1891 roku, uznawanej za fundament współczesnej katolickiej nauki społecznej. Dokument dotyczył między innymi praw pracowników, granic kapitalizmu oraz obowiązków państw i pracodawców wobec społeczeństwa. Obecny papież uważa, że rozwój sztucznej inteligencji rodzi podobne pytania dotyczące godności człowieka, pracy i sprawiedliwości społecznej.

Według zapowiedzi Watykanu nowa encyklika ma promować podejście do AI oparte na etyce, ochronie ludzkiej godności oraz pokoju. Leon XIV już kilka dni po wyborze na papieża mówił kardynałom, że kościół powinien wykorzystać swoje społeczne nauczanie do odpowiedzi na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza w kontekście pracy, sprawiedliwości i praw człowieka.

Malwina Kuśmierek 24.05.2026 07:00

