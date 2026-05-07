Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Herculesy już tu są

M1 Abrams to jeden z najcięższych czołgów używanych przez Wojsko Polskie. W wersjach M1A1 FEP i M1A2 SEPv3 mówimy o maszynach, które ważą ponad 60 ton. Taki sprzęt daje ogromną siłę ognia i ochronę, ale jeśli ugrzęźnie, zostanie uszkodzony albo trzeba będzie wymienić podzespół w terenie, zwykła ciężarówka nic tu nie pomoże.

Właśnie po to są wozy zabezpieczenia technicznego. M88A2 Hercules jest warunkiem ich sensownego użycia. Ma wyciągać czołgi z błota, rowów i przeszkód terenowych, holować uszkodzone pojazdy, pomagać przy naprawach polowych i podnosić ciężkie elementy, których załoga nie ruszy własnymi siłami. Na wojnie to różnica między sprzętem czasowo unieruchomionym a sprzętem porzuconym. Informacja o odbiorze kolejnych M88A2 tak naprawdę jest znacznie ważniejsza, niż na pierwszy rzut oka wygląda.

Polska będzie miała 49 pancernych ratowników

Wojsko Polskie ma odebrać łącznie 49 Herculesów. Te pojazdy trafiły do pakietów razem z amerykańskimi czołgami. 26 wozów zamówiono wraz z 250 Abramsami M1A2 SEPv3. Kolejne 12 pozyskano przy zakupie 116 używanych M1A1 FEP. Następne 11 Agencja Uzbrojenia domówiła w listopadzie 2025 r.

MON nie kupuje więc samych czołgów, tylko stopniowo dokłada do nich zaplecze. W przypadku Abramsów to szczególnie ważne, bo są to pojazdy ciężkie, wymagające i logistycznie inne niż postsowiecki sprzęt, na którym przez dekady opierała się duża część polskich wojsk pancernych.

Część Herculesów pochodzi z amerykańskich nadwyżek, ale najnowsza partia obejmuje fabrycznie nowe wozy. Nie ujawniono, ile pojazdów liczy obecny odbiór. Wiadomo jednak, że transport tej partii był w drodze do Polski już pod koniec marca.

Hercules może i nie walczy jak czołg, ale go uratuje

M88A2 wygląda jak ciężki pancerny warsztat na gąsienicach. Ma opancerzenie, karabin maszynowy do samoobrony, potężny wysięgnik i wyciągarki, które pozwalają pracować z pojazdami klasy Abramsa. Jego zadaniem nie jest szukanie pojedynku, lecz przywracanie uszkodzonego sprzętu do walki albo odciąganie go z miejsca, gdzie za chwilę może zostać dobity przez przeciwnika.

Taki wóz pracuje często pod dużą presją czasu. Uszkodzony czołg na polu walki jest magnesem dla artylerii, dronów i amunicji krążącej. Im szybciej zostanie odholowany, tym większa szansa, że da się go naprawić i wróci do jednostki. Jeśli zostanie w miejscu, może stać się stratą bezpowrotną.

To właśnie dlatego armie tak poważnie traktują zabezpieczenie techniczne. Czołgi wygrywają walkę ogniem i pancerzem, ale kampanię wygrywa także ten, kto potrafi szybciej naprawiać, odzyskiwać i ponownie wysyłać sprzęt na linię.

Abramsy dostały ciężkie zaplecze

Polska mocno inwestuje w wojska pancerne. Abramsy M1A2 SEPv3 i M1A1 FEP są jednym z filarów tej zmiany, obok koreańskich K2. Ale im więcej ciężkiego sprzętu w armii, tym większe znaczenie mają wozy zabezpieczenia technicznego, mosty towarzyszące, cysterny, warsztaty, transportery ciężkiego sprzętu i zapasowe silniki.

Rola M88A2 jest tak naprawdę fundamentalna. Nawet najlepszy Abrams traci na wartości, jeśli nie ma go kto odholować z pola bitwy. Wóz zabezpieczenia technicznego daje jednostkom pancernym niezbędny margines bezpieczeństwa. Dzięki niemu uszkodzenia pod ostrzałem czy ugrzęźnięcie w błocie to tylko chwilowy problem, a nie strata sprzętu, której nie da się naprawić.

Marcin Kusz 07.05.2026 06:18

