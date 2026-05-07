REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Herculesy już tu są

Abrams bez zaplecza technicznego jest jak sportowy samochód bez lawety, warsztatu i mechanika. Wygląda groźnie, ale gdy utknie, zerwie gąsienicę albo oberwie w walce, sam nie wróci do gry. Właśnie dlatego nowe M88A2 Hercules są dla Wojska Polskiego równie ważne, jak same czołgi.

Marcin Kusz
Wojsko Polskie odbiera M88A2. To ratunek dla Abramsów
REKLAMA

M1 Abrams to jeden z najcięższych czołgów używanych przez Wojsko Polskie. W wersjach M1A1 FEP i M1A2 SEPv3 mówimy o maszynach, które ważą ponad 60 ton. Taki sprzęt daje ogromną siłę ognia i ochronę, ale jeśli ugrzęźnie, zostanie uszkodzony albo trzeba będzie wymienić podzespół w terenie, zwykła ciężarówka nic tu nie pomoże.

Właśnie po to są wozy zabezpieczenia technicznego. M88A2 Hercules jest warunkiem ich sensownego użycia. Ma wyciągać czołgi z błota, rowów i przeszkód terenowych, holować uszkodzone pojazdy, pomagać przy naprawach polowych i podnosić ciężkie elementy, których załoga nie ruszy własnymi siłami. Na wojnie to różnica między sprzętem czasowo unieruchomionym a sprzętem porzuconym. Informacja o odbiorze kolejnych M88A2 tak naprawdę jest znacznie ważniejsza, niż na pierwszy rzut oka wygląda.

REKLAMA

Polska będzie miała 49 pancernych ratowników

Wojsko Polskie ma odebrać łącznie 49 Herculesów. Te pojazdy trafiły do pakietów razem z amerykańskimi czołgami. 26 wozów zamówiono wraz z 250 Abramsami M1A2 SEPv3. Kolejne 12 pozyskano przy zakupie 116 używanych M1A1 FEP. Następne 11 Agencja Uzbrojenia domówiła w listopadzie 2025 r.

MON nie kupuje więc samych czołgów, tylko stopniowo dokłada do nich zaplecze. W przypadku Abramsów to szczególnie ważne, bo są to pojazdy ciężkie, wymagające i logistycznie inne niż postsowiecki sprzęt, na którym przez dekady opierała się duża część polskich wojsk pancernych.

Część Herculesów pochodzi z amerykańskich nadwyżek, ale najnowsza partia obejmuje fabrycznie nowe wozy. Nie ujawniono, ile pojazdów liczy obecny odbiór. Wiadomo jednak, że transport tej partii był w drodze do Polski już pod koniec marca.

Hercules może i nie walczy jak czołg, ale go uratuje

M88A2 wygląda jak ciężki pancerny warsztat na gąsienicach. Ma opancerzenie, karabin maszynowy do samoobrony, potężny wysięgnik i wyciągarki, które pozwalają pracować z pojazdami klasy Abramsa. Jego zadaniem nie jest szukanie pojedynku, lecz przywracanie uszkodzonego sprzętu do walki albo odciąganie go z miejsca, gdzie za chwilę może zostać dobity przez przeciwnika.

Taki wóz pracuje często pod dużą presją czasu. Uszkodzony czołg na polu walki jest magnesem dla artylerii, dronów i amunicji krążącej. Im szybciej zostanie odholowany, tym większa szansa, że da się go naprawić i wróci do jednostki. Jeśli zostanie w miejscu, może stać się stratą bezpowrotną.

To właśnie dlatego armie tak poważnie traktują zabezpieczenie techniczne. Czołgi wygrywają walkę ogniem i pancerzem, ale kampanię wygrywa także ten, kto potrafi szybciej naprawiać, odzyskiwać i ponownie wysyłać sprzęt na linię.

Abramsy dostały ciężkie zaplecze

Polska mocno inwestuje w wojska pancerne. Abramsy M1A2 SEPv3 i M1A1 FEP są jednym z filarów tej zmiany, obok koreańskich K2. Ale im więcej ciężkiego sprzętu w armii, tym większe znaczenie mają wozy zabezpieczenia technicznego, mosty towarzyszące, cysterny, warsztaty, transportery ciężkiego sprzętu i zapasowe silniki.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Rola M88A2 jest tak naprawdę fundamentalna. Nawet najlepszy Abrams traci na wartości, jeśli nie ma go kto odholować z pola bitwy. Wóz zabezpieczenia technicznego daje jednostkom pancernym niezbędny margines bezpieczeństwa. Dzięki niemu uszkodzenia pod ostrzałem czy ugrzęźnięcie w błocie to tylko chwilowy problem, a nie strata sprzętu, której nie da się naprawić.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
07.05.2026 06:18
Tagi: Czołgiministerstwo obrony narodowejWojsko
Najnowsze
6:16
Polski Borsuk pokaże pazury. Szykują coś wielkiego
Aktualizacja: 2026-05-07T06:16:00+02:00
6:11
Dron przeciwko dronowi. Nowy sposób prowadzenia wojny
Aktualizacja: 2026-05-07T06:11:00+02:00
6:05
"Efekt mObywatela". Tak Polacy zadbali o swoje bezpieczeństwo
Aktualizacja: 2026-05-07T06:05:00+02:00
6:00
Budują polską elektrownię jądrową i znaleźli skarb. Bałtyk ukrył perłę
Aktualizacja: 2026-05-07T06:00:00+02:00
21:22
Straszyli, że Samsung usunie kluczową aplikację. Korzystasz z niej codziennie
Aktualizacja: 2026-05-06T21:22:25+02:00
20:10
Tańsze telefony Samsunga z częstszymi aktualizacjami. Galaxy A dowozi
Aktualizacja: 2026-05-06T20:10:31+02:00
19:01
Apple skurczył ofertę Maca. Nawet za fortunę nie kupisz już wszystkiego
Aktualizacja: 2026-05-06T19:01:00+02:00
18:42
16 GB RAM ci wystarczy? Microsoft przemyślał sprawę
Aktualizacja: 2026-05-06T18:42:30+02:00
17:24
Polska gra sprzedała się w 12 mln kopii, a pewnie jej nie znasz. Żaden tam Wiedźmin
Aktualizacja: 2026-05-06T17:24:52+02:00
17:00
Nie bądź firmowym archeologiem z piwnicy. Postaw na chmurę
Aktualizacja: 2026-05-06T17:00:00+02:00
16:55
Polacy rekordowo zestresowani. Producent pokazał dane
Aktualizacja: 2026-05-06T16:55:12+02:00
16:25
Polacy zapłacą podwójnie? System kaucyjny właśnie pokazuje największą wadę
Aktualizacja: 2026-05-06T16:25:07+02:00
16:03
One UI 9.0 zaraz na twoim telefonie. Pojawi się szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-06T16:03:54+02:00
15:18
Android z lepszym Face ID niż Apple. Chcę to w każdym telefonie
Aktualizacja: 2026-05-06T15:18:10+02:00
14:47
iPhone w Polsce jest wybrakowany. Gdzie są nasze odszkodowania?
Aktualizacja: 2026-05-06T14:47:53+02:00
14:34
Operator ulepszył twoją ofertę. Ta sama kasa, więcej internetu
Aktualizacja: 2026-05-06T14:34:20+02:00
14:11
Oto mój nowy ulubiony telefon. Ma tylko jeden problem, który wyśmiejecie
Aktualizacja: 2026-05-06T14:11:39+02:00
13:48
USA otwierają sejfy gigantów AI. Rząd dostanie dostęp do tajnych modeli
Aktualizacja: 2026-05-06T13:48:03+02:00
12:43
Samsung udostępnia One UI 8.5. Koniec z czekaniem
Aktualizacja: 2026-05-06T12:43:47+02:00
12:24
LOT znalazł Dreamlinery w Tajlandii. To może uratować dalekie trasy
Aktualizacja: 2026-05-06T12:24:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA