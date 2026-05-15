Polska zbrojeniówka nie wyrabia. Rząd patrzy na rolnictwo

Polscy producenci maszyn rolniczych mogą wejść w łańcuch dostaw PGZ i produkować komponenty do pojazdów wojskowych. SAFE daje 43,7 mld euro, ale dostawy trzeba zakończyć do 2030 r.

Marcin Kusz
Fabryki traktorów będą produkować dla wojska?
Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział na antenie RMF FM, że producenci maszyn rolniczych powinni zacząć produkować dla wojska. To jeden z pomysłów na rozwiązanie problemu, z którym Polska się obecnie mierzy. Z programu SAFE dostajemy 43,7 mld euro na modernizację armii, ale musimy wydać je do 2030 r., kupując głównie u siebie. Zbrojeniówka nie ma wystarczających mocy produkcyjnych, żeby to udźwignąć sama. Fabryki maszyn rolniczych, z nowoczesnymi obrabiarkami, spawalniami i inżynierami, mają moce, ale nie mają zleceń, bo rynek rolny właśnie się załamuje. Ktoś w rządzie najwyraźniej zauważył, że te dwa problemy mogą być jednym rozwiązaniem.

Rynek maszyn rolniczych w Polsce spada

W kwietniu 2026 r. zarejestrowano w Polsce zaledwie 752 nowe ciągniki. To 14,4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 12,8 proc. mniej niż rok temu. Przyczepy rolnicze: 362 sztuki, spadek o 8,8 proc. miesiąc do miesiąca. To nie jest sezonowe wahanie. To bezlitosny trend, który niepokoi cały sektor.

Polska jest jednym z największych producentów maszyn rolniczych w Europie. Takie firmy jak Pronar z Narwi, SaMASZ z Białegostoku, Unia z Grudziądza czy Metal-Fach z Sokółki to europejscy liderzy w swoich niszach – produkują przyczepy, kosiarki, pługi, rozrzutniki, ładowacze teleskopowe. Eksportują do kilkudziesięciu krajów.

Rynek się jednak kurczy: rolnicy wstrzymują inwestycje, bo marże spadają, dotacje się kończą, a tania konkurencja z Chin zaczyna pojawiać się nawet w segmentach, które do niedawna były domeną europejskich producentów. W tej sytuacji otwarcie nowego kanału sprzedażowego, nawet tak nietypowego jak zbrojeniówka, to po prostu pragmatyczna odpowiedź na kryzys.

Co fabryka traktorów może zrobić dla armii?

Nikt nie mówi o tym, żeby fabryki maszyn rolniczych budowały Rosomaki czy wyrzutnie rakietowe. Mowa o komponentach – podzespołach, częściach zamiennych, elementach konstrukcyjnych i pojazdach logistycznych, które stanowią ogromną część każdego programu zbrojeniowego, ale nie wymagają specjalistycznej wiedzy stricte wojskowej.

Nowoczesna fabryka maszyn rolniczych dysponuje obrabiarkami CNC, zrobotyzowanymi liniami spawalniczymi, prasami hydraulicznymi, laserami do cięcia blach i zespołami inżynierów konstruktorów. To dokładnie te same zdolności, które są potrzebne do produkcji ram pojazdów, elementów zawieszenia, komponentów nadwozi, zbiorników paliwowych, kontenerów logistycznych, przyczep wojskowych czy platform transportowych. Różnica między przyczepą rolniczą o ładowności 20 ton a przyczepą wojskową o tej samej ładowności polega głównie na specyfikacji materiałowej i certyfikacji, nie na technologii produkcji.

Minister Krajewski wskazuje wprost na firmy z Podlasia, z których właścicielami rozmawia osobiście. Część z nich ma już certyfikaty bezpieczeństwa wymagane do udziału w łańcuchu dostaw obronnych. Inne się o nie starają. Krajewski mówi też o koncepcji dual-use – technologii podwójnego zastosowania, gdzie ten sam sprzęt służy zarówno rolnictwu, jak i wojsku. Ciężki ciągnik, który ciągnie przyczepę z ziarnem, może ciągnąć przyczepę z amunicją. Ładowacz teleskopowy, który sięga na pryzmę siana, może sięgać na kontener z zaopatrzeniem.

43,7 mld euro i zegar, który tyka tylko do 2030 r. 

Kontekstem, który nadaje całej historii pilność, jest program SAFE. 8 maja 2026 r. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę na 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanych pożyczek na modernizację armii. 89 proc. tych pieniędzy ma trafić do polskich firm. Ale jest jeden, ważny warunek: dostawy sprzętu muszą się zakończyć do 2030 r.

Cztery lata to ekstremalnie krótki czas na wydanie takiej kwoty – szczególnie że nie chodzi o proste zakupy, lecz o produkcję zaawansowanego sprzętu wojskowego. Polska Grupa Zbrojeniowa ma ograniczone moce produkcyjne. Rosomaki, artyleria, amunicja, systemy łączności, pojazdy logistyczne – wszystko to wymaga miejsc na liniach produkcyjnych, które już dziś są obciążone zamówieniami z budżetu MON i kontraktami eksportowymi.

Włączenie producentów maszyn rolniczych do łańcucha dostaw PGZ nie jest pełnym rozwiązaniem tego problemu, ale może go złagodzić. Jeśli fabryka w Narwi czy Sokółce przejmie produkcję ram do przyczep wojskowych, zawieszenia do ciężarówek logistycznych czy elementów konstrukcyjnych do kontenerów, to zwalnia moce PGZ-u na to, co robić mogą tylko wyspecjalizowane zakłady zbrojeniowe.

Defence24 wskazuje, że takie rozwiązanie pomogłoby zwłaszcza przy produkcji komponentów do pojazdów logistycznych, a te stanowią zdecydowaną większość programów finansowanych z SAFE. Armia potrzebuje nie tylko Rosomaków i Krabów, lecz także tysięcy ciężarówek, przyczep, kontenerów, cystern i platform transportowych. To segment, w którym kompetencje producentów maszyn rolniczych pokrywają się z potrzebami wojska niemal idealnie.

Marcin Kusz
15.05.2026 06:16
Tagi: Czołgi, polska, Polska Grupa Zbrojeniowa, Unia Europejska, Wojsko
