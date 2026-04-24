Polska legenda idzie na wojnę. Niewiadów uzbroi drony

Niewiadów ma w Polsce status marki niemal nostalgicznej. Dla jednych to wakacje z czasów PRL, lekka przyczepa N-126 i rodzinne wyprawy na kemping. Dla innych symbol krajowej produkcji, która potrafiła przetrwać kolejne dekady, zmiany ustrojowe i przemysłowe przetasowania. Teraz okazuje się, że Niewiadów będzie rozwijał produkcję głowic bojowych do dronów.

Przemysłowe korzenie Niewiadowa nie zaczynają się od turystyki, przyczep i caravaningu, ale od zakładów chemicznych, materiałów wybuchowych i produkcji na potrzeby państwa. To dopiero późniejsze dekady przyniosły skojarzenie z domowym sprzętem, kajakami, łodziami i przyczepami kempingowymi. Dzisiejszy powrót do sektora obronnego nie jest więc wyłącznie marketingowym przebraniem znanej marki w wojskowy mundur. To raczej próba odtworzenia i unowocześnienia części kompetencji, które w tej miejscowości mają znacznie dłuższą historię niż sama legenda kempingowa.

Spółka stawia na rozwiązania ważne dla bezpieczeństwa

Nowa spółka, Niewiadów Warhead Systems, ma skupić się na tym, co we współczesnej wojnie staje się coraz ważniejsze: uzbrojeniu dla bezzałogowych systemów. Głowica bojowa decyduje o tym, czy platforma obserwacyjna, latająca, pływająca albo naziemna staje się realnym środkiem rażenia. Bez niej dron może widzieć, śledzić, retransmitować sygnał albo naprowadzać ogień. Z nią staje się bronią.

W marcu 2026 r. Niewiadów PGM, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów i Tech Robotics zapowiadały współpracę przy technologiach dronowych, w tym przy rozwiązaniach bojowych i obronnych. Wtedy mowa była o opracowywaniu oraz wdrażaniu głowic bojowych i ładunków do uzbrajania dronów, a także o możliwości powołania osobnego przedsięwzięcia. Teraz taka spółka faktycznie powstała.

Niewiadów PGM ocenia, że nowa spółka ma szansę stać się istotnym producentem specjalistycznych głowic dla systemów bezzałogowych w Polsce i Europie. To bardzo ambitna deklaracja. Pamiętajmy jednak, że samo powołanie spółki nie oznacza jeszcze gotowej produkcji na dużą skalę, certyfikowanych wyrobów, zamówień wojskowych ani pozycji eksportowej. Tego typu projekty wymagają finansowania, testów, zezwoleń, kontroli jakości, procedur bezpieczeństwa i dopracowania logistyki.

Nie zmienia to jednak faktu, że nisza jest i warto ją wykorzystać. Europa po latach ograniczania zapasów amunicji i produkcji wojskowej próbuje odbudować zdolności przemysłowe. Równolegle rośnie zapotrzebowanie na systemy bezzałogowe, które nie są już tylko oczami armii, lecz także tanim i masowym środkiem rażenia. W takim świecie wyspecjalizowana głowica staje się produktem strategicznym, bo pozwala zamienić drona z uniwersalnej platformy w narzędzie konkretnego zastosowania.

Marcin Kusz 24.04.2026 19:05

