Pociąg do polskiej elektrowni jądrowej będzie miał prawie kilometr długości

Polska i Pomorze szykują się na rewolucję – i to nie tylko energetyczną. Obok budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie, PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ogłosiły właśnie przetarg na modernizację dawno zapomnianej trasy kolejowej z Kartuz do Lęborka. Zapewni ona alternatywny dojazd do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, podczas jej budowy oraz eksploatacji.