Pierwszy na świecie grobowiec dla odpadów nuklearnych. Powstaje nad brzegiem Bałtyku

Na zachodzie Finlandii, w głębi skały, powstaje niezwykłe dzieło inżynierii – Onkalo. Nie jest to zwykły tunel, ale pierwsze na świecie geologiczne składowisko odpadów radioaktywnych. W tym podziemnym labiryncie, na głębokości ponad 450 m, Finlandia planuje umieścić zużyte paliwo jądrowe. I to nie na kilkaset lat, jak w przypadku innych rozwiązań, ale na co najmniej 100 000 lat.