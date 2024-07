Amazon sięga po atom. Sztuczna inteligencja dosłownie pożera energię

W maju 2024 r. Amazon uruchomił swoje pierwsze projekty energetyki wiatrowej w Polsce. Firma podpisała z Vortex Energy Polska/Vitol, umowę na zakup 53 MW mocy czystej energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Jastrowiu i Okonku (woj. wielkopolskie, powiat złotowski). Łącznie oba projekty wiatrowe będą generować ok. 113 000 MWh (megawatogodzin) energii rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 50 000 polskich gospodarstw domowych.