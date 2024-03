Piractwo internetowe wreszcie umiera. Oto dowody

Walka z internetowym piractwem trwała wiele długich lat i przez większość czasu piraci okazywali się górą. Pomijając kwestie prawne, etyczne i ekonomiczne: korzystanie z podróbek (pirackich treści) było niejednokrotnie doświadczeniem wygodniejszym i w wyższej jakości niż obcowanie z oryginałami (legalnymi treściami). Już sam fakt, że zamiast iść do sklepu po płytę Blu-ray i użeranie się potem z jej ostrzeżeniami antypirackimi można otworzyć aplikację do sieci BitTorrent, wpisać tytuł filmu i bez ruszania się z fotela móc go za kilkanaście minut obejrzeć stanowił trudną do oparcia pokusę.