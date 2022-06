Należę do chyba ostatniego pokolenia, które jeszcze pamięta początki piractwa w Polsce. To, co dziś możemy śmiało nazwać jawną kradzieżą, niegdyś było zupełnie powszechne. Jeszcze na długo przed erą torrentów i pewnego chomiczego serwisu, który dziś udaje, że wcale nie jest siedliskiem piractwa nielegalnie pozyskane tytuły można było... po prostu kupić na stadionie czy lokalnym bazarku. W tamtych czasach, jakieś 20 lat temu, mało kto w ogóle zdawał sobie sprawę, że takie sposób pozyskiwania gier jest nielegalny. Skoro można było zapłacić za grę pieniądze, to wszystko w porządku. A skoro można było zapłacić za nią pięciokrotnie mniej u Pana Zdzisia na bazarku niż w sklepie komputerowym, to jeszcze bardziej w porządku.