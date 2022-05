Gry pudełkowe czy cyfrowe? Dla mnie odpowiedź jest prosta

Branża gier to dziś najbardziej dochodowa gałąź przemysłu rozrywkowego, więc gier powstaje więcej niż kiedykolwiek, a wydawcy robią wszystko, by nas nakłonić do tego, aby zagrać w nie już teraz, od razu. Dodajmy do tego natłok filmów, seriali, kilka tysięcy nowych książek wydawanych co roku tylko w Polsce i… człowiek nie ma innego wyjścia, jak pogodzić się z faktem, że życia mu nie starczy na przeczytanie wszystkiego, obejrzenie wszystkiego czy zagranie we wszystko. A skoro tak, to po co narzucać na siebie presję grania w nowości, jeśli już do tej pory wydano tysiące fenomenalnych gier, które tylko czekają na odkrycie. Co z tego, że dana gra wyszła dekadę temu? Jeśli uruchomię ją dziś po raz pierwszy, dla mnie będzie to nowość.