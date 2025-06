Piractwo wraca na pełnej. Wielkie firmy nie rozumieją dlaczego

Jeśli trzeba było wybrać głównego bohatera tej opowieści o cyfrowym piractwie to Amazon Fire Stick zdecydowanie zasługuje na to miano. Autorzy raportu nazywają go wprost urządzeniem wspierającym piractwo (piracy enabler), co brzmi jak oskarżenie z sali sądowej. I faktycznie statystyki mówią same za siebie: aż 59 proc. Brytyjczyków oglądających nielegalne transmisje robi to właśnie za pośrednictwem urządzeń Fire TV.