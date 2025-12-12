Komputer gamingowy na święta? Ostatnia taka okazja, będzie tylko gorzej

Ładowanie...

To naprawdę ostatni dzwonek, aby kupić komputer lub laptop do gier na święta. W niezłej cenie i z pewnością, że wyląduje pod choinką przed Wigilią. Później będzie tylko gorzej, z dwóch powodów. Jeden jest czysto logistyczny. Drugi znacznie szerszy, dotyczy bowiem wielkich zmian na rynku podzespołów, szkodliwych dla klientów indywidualnych. Dlatego razem z polską firmą HIRO rekomendujemy kilka PC oraz laptopów objętych promocją w ramach akcji HIRO DAYS: Najlepszy prezent trafia do Pokoju Gracza!

Dlaczego to ostatni dzwonek, aby kupić komputer i laptop dla gracza, a później będzie tylko gorzej?

Po pierwsze, chodzi o czas oraz logistykę. W przeciwieństwie do produktów takich jak konsole czy telefony, wielu producentów składa PC oraz przygotowuje je do wysyłki dopiero po otrzymaniu zamówienia. Do tego w przypadku marek premium, dbających o klienta poprzez szereg testów przed wysyłką, taki okres dodatkowo się wydłuża. Przykładowo, HIRO testuje każdy kluczowy komponent PC przed wysyłką, w cyklu trwającym do 24 godzin. W ten sposób klienci zyskują pewność, że ich maszyna będzie działać wzorowo. Użytkownik dostaje także dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie testów.

Niestety, tego typu procedury zabierają czas. Co za tym idzie, może się okazać, że jest już za późno na kupno PC lub laptopa do gier na ostatni moment. Dlatego razem z HIRO zachęcamy do składania zamówień na jednostki objęte promocją do 15 grudnia. Macie wtedy gwarancję, że sprzęt faktycznie dotrze na święta i trafi pod choinkę.

Po drugie, chodzi o ceny podzespołów i problematyczny 2026 rok. Żyjemy w ciekawych czasach, niestety ze szkodą dla indywidualnych klientów. Rewolucja AI spowodowała, że wielkie firmy ściągają z rynku masę komponentów CPU, GPU oraz RAM. Popyt napędzany przez giga centra danych wyprzedza podaż, co za tym idzie, ceny idą w górę. Przykładowo, pamięć operacyjna podrożała w ciągu ostatnich kilku miesięcy nawet o 300%, w zależności od modelu. Do tego część producentów wycofuje się z rynku konsumenckiego, skupiając się wyłącznie na adresowaniu potrzeb big techów.

Z tego powodu perspektywa składania własnego PC do gier czy kupno gamingowego laptopa w 2026 roku nie wygląda optymistycznie. Urządzenia najprawdopodobniej staną się odczuwalnie droższe, a także trudniej dostępne. Dlatego wspólnie z HIRO doradzamy: jeśli nosiliście się z kupnem nowego sprzętu do gier, to może być ostatni dobry moment. Nadchodzą spore zmiany i wszystko wskazuje, że będą niekorzystne dla indywidualnych konsumentów.

Biorąc pod uwagę te wyzwania, razem z HIRO wybraliśmy świąteczne pewniaki w atrakcyjnych cenach, w ramach promocji HIRO DAYS: Najlepszy prezent trafia do Pokoju Gracza! Poniżej znajdziecie modele na każdą kieszeń, zapewniające komfortową rozgrywkę, korzystające z podzespołów sprawdzonych oraz renomowanych producentów, z którymi HIRO współpracuje od lat.

HIRO HellCat i HIRO WildCat PC w atrakcyjnej cenie, czyli brama do gamingu na poziomie dla każdego

Komputery stacjonarne HellCat oraz WildCat to nowość w ofercie HIRO, skalibrowana pod graczy chcących najnowszych rozwiązań, ale w przystępnej cenie. Fundamentem tych jednostek są układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5050/5060, radzące sobie ze wszystkimi grami wideo w standardzie FullHD, oferując 60+ klatek na sekundę podczas rozgrywki. Do tego dochodzi pakiet narzędzi DLSS 4, znacząco optymalizujący działanie tych najbardziej zasobożernych produkcji.

HIRO HellCat

Model, na który chcielibyśmy szczególnie zwrócić waszą uwagę w tej kategorii, to HIRO HellCat z procesorem Intel i5 14400F, kartą RTX 5060 8GB oraz 16 GB pamięci operacyjnej. Taką jednostkę można teraz nabyć za 4039 zł, oczywiście z systemem Windows 11 w pakiecie. To najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni, a świąteczny rabat wynosi przyjemne 300 zł.

Z takim HellCatem, gracz bez problemu zagra w każdą grę wideo, nawet Microsoft Flight Simulator 2024 czy DOOM The Dark Ages, zachowując płynność powyżej 60 fps. Z kolei w mniej zasobożernych tytułach, jak popularny CS2 czy Fortnite, bez problemu zyskamy nawet 200-300 klatek na sekundę, wyciskając maksimum z wysokiej częstotliwości odświeżania monitora.

Cena: 4039 zł

CPU: Intel Core i5-14400F

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 16 GB DDR5

SSD: 1 TB

Obudowa: Midi Tower, 4 wentylatory

Więcej komputerów z serii HIRO HellCat oraz HIRO WildCat, już od 3719 zł za jednostkę z kartą RTX 5050, znajdziecie w tym miejscu. Rabaty sięgają 300 zł.

Wymagający użytkownicy powinni postawić na PC z serii HIRO Aurora. Teraz z rabatami aż do 1000 zł

HIRO Aurora to seria zaawansowanych desktopów z procesorami AMD oraz Intela, korzystających z kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, AMD Radeon oraz Intel Arc. Gracze mają więc bardzo szerokie portfolio konfiguracji, mogąc dobrać PC z preferowanymi podzespołami. Jest więc to seria adresowana do bardziej wymagających i doświadczonych graczy, ceniących optymalny stosunek ceny do możliwości. Od siebie polecamy dwa przystępne cenowo modele.

HIRO Aurora

HIRO Aurora z AMD Ryzen 5 7500X3D, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti oraz 32 GB RAM to mój osobisty faworyt. Desktop łączy to, co gracze lubią najbardziej: mocarny procesor AMD z wydajną kartą GeForce, wyposażoną w 16 GB VRAM. Te 16 GB pamięci karty sprawia, że najnowsze gry wideo możemy uruchamiać z wysokimi ustawieniami graficznymi, bez obawy o utratę wydajności czy zacięcia.

Z kolei 32 GB pamięci operacyjnej oraz procesor Ryzen 5 7500X3D sprawiają, że wymagające gatunki takie jak strategie czasu rzeczywistego oraz symulatory będą działać odpowiednio dobrze. To istotna, a pomijana kwestia. Gracze koncentrują się głównie na specyfice karty graficznej, podczas gdy wiele złożonych produkcji z wieloma operacjami w tle silnie obciąża CPU, o czym lubimy zapominać. Wisienką na torcie w przypadku tego modelu jest 400 zł rabatu.

Cena: 6629 zł

CPU: AMD Ryzen 5 7500X3D

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1 TB

Obudowa: Midi Tower, 4 wentylatory

HIRO Aurora

Tańszą, ale jak najbardziej godną rozważenia alternatywą wobec powyższego komputera jest HIRO Aurora z procesorem Intel Core i5 14400F. Desktop korzysta z dokładnie tej samej karty RTX 5060 Ti 16GB, tak samo ma 32 GB RAM DDR5 oraz tyle samo przestrzeni na dane - 1 TB. Różnica dotyczy przede wszystkim CPU – mamy do czynienia z układem od firmy Intel.

Chociaż AMD to to obecnie bardzo popularny producent podzespołów, oszczędność w przypadku Aurory z Intelem jest znacząca. Mówimy bowiem o desktopie tańszym aż o 760 zł, przy zachowaniu stosunkowo zbliżonej wydajności. Z takim PC bez problemu odpalimy Cyberpunka 2077 w QHD w 60 klatkach albo CS2 w ponad 300 klatkach w FullHD. Omawiany komputer wystarczy na długie, długie lata.

Cena: 5869 zł

CPU: Intel Core i5 14400F

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1 TB

Obudowa: Midi Tower, 4 wentylatory

Pełen katalog komputerów stacjonarnych HIRO Aurora objętych promocją znajdziecie w tym miejscu. Ceny PC z tej serii rozpoczynają się od 4729 zł, z kolei świąteczne rabaty sięgają 1000 zł.

Laptop zamiast PC? Serie HIRO Y500 (15,6”) oraz Y700 (17,3”) w sam raz dla uczniów oraz studentów

Dla wielu użytkowników laptop pozostaje lepszym, praktyczniejszym rozwiązaniem od stacjonarnego komputera. Takie urządzenia doceniają na przykład studenci jeżdżący na wykłady, łącząc edukację z rozrywką. Z laptopów nagminnie korzystają także twórcy, mogąc pracować nad grafiką, wideo czy dźwiękiem poza biurem. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na serie HIRO Y500 oraz Y700, objęte świąteczną promocją.

HIRO Y550

Laptop HIRO Y550 to marzenie każdego początkującego studenta. Po pierwsze, urządzenie zostało wykonane z metalowych elementów, dzięki czemu mamy wrażenie obcowania z produktem wytrzymałym oraz jakościowym. Po drugie, ekran IPS 15,6 cala z maksymalną częstotliwością odświeżania 144 Hz pozwala dobrze wykorzystać możliwości karty GeForce RTX 5050. Zwłaszcza w grach takich jak CS2 czy Valorant. Po trzecie, podświetlana klawiatura mechaniczna, wbudowana kamera oraz bogaty szereg portów to coś, co doceni każda osoba łącząca rozgrywkę z edukacją.

Co kluczowe, maksymalna moc karty graficznej w tym laptopie (TGP) wynosi 115W. Oznacza to, że HIRO w żaden sposób nie ogranicza potencjału GPU, co ma miejsce w notebookach z niezbyt wydajnymi układami chłodzenia. W przypadku Y550 system chłodzenia ma być zarówno skuteczny, jak i cichy, co docenią osoby na home office czy współlokatorzy w akademiku.

Cena: 4710 zł

CPU: Intel Core i7-13620H

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB

RAM: 16 GB DDR5

SSD: 1 TB

Ekran: IPS 15,6 cala Full HD 144 Hz

Wszystkie modele laptopów HIRO Y500 (15,6”) oraz Y700 (17,3”) biorących udział w promocji HIRO DAYS: Najlepszy prezent trafia do Pokoju Gracza! znajdziecie w tym miejscu.

Aż trzy lata gwarancji, rabaty, darmowa dostawa i system ratalny – o tym warto pamiętać

Poza montażem podzespołów przez profesjonalistów oraz niezwykle skrupulatnym testowaniem wysyłanych urządzeń – co odróżnia HIRO od sklepów internetowych – polska marka oferuje aż 36 miesięcy gwarancji na sprzedawane komputery oraz laptopy, a także darmową wysyłkę i możliwość skorzystania z systemu ratalnego.

Należy tylko pamiętać, że jeśli chcecie wziąć udział w promocji i zdążyć z prezentem pod choinką, warto złożyć zamówienie do 15 grudnia.

Szymon Radzewicz 12.12.2025 14:59

Lokowanie produktu : Hiro

Ładowanie...