Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity

Nuno Loureiro, profesor MIT, ceniony badacz czystej energii i dynamiki namagnesowanej plazmy, zginął we własnym domu. W dorobku zmarłego naukowca upatrywano szansy na "zmianę biegu historii ludzkości".

Malwina Kuśmierek
Zmarł wybitny naukowiec fizyk Nuno Loureiro
Nuno F. G. Loureiro, wybitny naukowiec zajmujący się m.in. syntezą jądrową i dyrektor jednego z najważniejszych laboratoriów badawczych MIT, został zastrzelony we własnym domu w Brookline pod Bostonem. Śmierć pochodzącego z Portugalii naukowca wstrząsnęła światem akademickim, gdyż 47-letni Loureiro był jednym z najwybitniejszych naukowców świata zajmujących się syntezą jądrową - przez wielu nazywaną "energią przyszłości".

Wybitny fizyk nie żyje. Nuno F. G. Loureiro zabity we własnym domu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem, 15 grudnia 2025 roku. Jak przekazał dziennik Boston Globe, policja została wezwana przez sąsiadów, którzy usłyszeli strzały w jednym z budynków mieszkalnych. Przybyli na miejsce policjanci odnaleźli naukowca z "licznymi ranami postrzałowymi". Loureiro natychmiast trafił do szpitala w Bostonie, gdzie zmarł następnego dnia rano. Sprawca strzelaniny nie został jak dotąd zatrzymany. Nie również ustalono jego tożsamości.

Loureiro był profesorem Massachusetts Institute of Technology od 2016 roku, a od 2024 roku kierował Plasma Science and Fusion Center - największym laboratorium MIT, skupiającym ponad 250 naukowców i inżynierów. Uczelnia potwierdziła jego śmierć i przekazała kondolencje rodzinie, współpracownikom oraz studentom. Władze MIT poinformowały również o uruchomieniu wsparcia psychologicznego dla społeczności akademickiej.

To szokująca strata dla naszej społeczności, która następuje w okresie niepokojącej przemocy w wielu miejscach - napisała w oświadczeniu dyrektor MIT, Sally Kornbluth

Z Lizbony, przez Londyn aż do MIT. Tak Nuno Loureiro zmieniał świat nauki

Nuno Loureiro pochodził z Portugalii. Urodził się w Viseu, studiował fizykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie, a doktorat obronił w Imperial College London. Pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Stanach Zjednoczonych, m.in. w Princeton Plasma Physics Laboratory, zanim dołączył do MIT. Jego śmierć wywołała poruszenie nie tylko w USA, ale także w Portugalii, gdzie przedstawiciele władz państwowych nazwali ją niepowetowaną stratą dla światowej nauki.

Znaczenie pracy Loureiro wykraczało daleko poza mury uczelni. Był jednym z czołowych badaczy plazmy - stanu materii występującego m.in. w gwiazdach - oraz procesów, które zachodzą w kontrolowanych warunkach reaktorów fuzyjnych. To kluczowe zagadnienie dla rozwoju energetyki fuzyjnej, która w przyszłości mogłaby dostarczać ogromne ilości czystej energii bez emisji dwutlenku węgla.

Loureiro badał m.in. niestabilności i turbulencje w plazmie - zjawiska, które mogą utrudniać utrzymanie reakcji syntezy jądrowej. Jego prace pomagały naukowcom lepiej projektować przyszłe reaktory, tak aby były bezpieczniejsze i bardziej wydajne. Równolegle zajmował się zjawiskami kosmicznymi, takimi jak rozbłyski słoneczne czy procesy zachodzące przy zderzeniach gwiazd neutronowych. Był współautorem przełomowej teorii turbulencji w tzw. parach plazmowych, co poszerzyło wiedzę o strukturze wszechświata.

Fuzja jądrowa to trudny problem, ale można go rozwiązać dzięki determinacji i pomysłowości - cechom, które definiują MIT. Energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości. To zarówno pokora, jak i ekscytacja, że mogę kierować ośrodkiem badawczym, który odegra kluczową rolę w umożliwieniu tej zmiany - powiedział Loureiro podczas zaprzysiężenia na dyrektora Centrum Nauki o Plazmie i Syntezie Jądrowej (PSFC) w MIT.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród, w tym w 2025 roku prestiżową amerykańską Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers. W środowisku akademickim był ceniony nie tylko jako badacz, lecz także jako nauczyciel i mentor. Współpracownicy podkreślali jego umiejętność tłumaczenia skomplikowanych zjawisk w sposób zrozumiały oraz pasję do kształcenia nowego pokolenia naukowców. „Energia z fuzji zmieni bieg historii ludzkości” – mówił, obejmując kierownictwo nad laboratorium MIT. Jego dorobek sprawia, że te słowa pozostają ważnym punktem odniesienia dla dalszych badań, mimo tragicznych okoliczności jego śmierci.

Malwina Kuśmierek
19.12.2025 08:10
Tagi: Energia jądrowaFizykaPlazma
