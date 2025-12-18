Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki

Ładowanie...

Źródłem przecieku jest analiza kodu iOS 26 opublikowana przez Macworld, a samo istnienie projektu potwierdzał już wcześniej Mark Gurman z Bloomberga. Tym razem jednak mamy konkretne szczegóły techniczne - i trzeba przyznać, że wyglądają one obiecująco.

ProMotion i HDR - funkcje, które powinny być od początku

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie odświeżania 120 Hz z technologią ProMotion oraz obsługi HDR. To właśnie brak tych funkcji sprawiał, że obecny Studio Display był produktem trudnym do polecenia profesjonalistom. Utknął na 60 Hz i SDR, co w świecie monitorów premium wyglądało jak poważne niedopatrzenie.

Przeskok do zmiennej częstotliwości odświeżania aż do 120 Hz oznacza płynniejsze przewijanie, lepszą responsywność aplikacji i bardziej komfortowe doświadczenia dla graczy. Ale najważniejsze jest to, co zyskają twórcy - płynność obrazu i precyzja, które w pracy kreatywnej mają realne znaczenie.

HDR to z kolei sygnał, że Apple zmienia sam panel wyświetlacza. Zamiast klasycznego IPS-a pojawi się Mini-LED, czyli technologia znana z MacBooków Pro i iPadów Pro. Mini-LED pozwala osiągnąć znacznie wyższą jasność (nawet 1000-1200 nitów zamiast obecnych 600), głębsze czernie i lepszy kontrast. Efekt? Dokładniejsza reprodukcja kolorów i obraz, który wreszcie spełnia standardy współczesnych produkcji wideo.

A19 - procesor z iPhone’a w monitorze

Apple Studio Display bieżącej generacji. Kot dla atencji

Drugą pozornie dziwną decyzją jest wyposażenie monitora w chip A19, czyli ten sam, który napędza iPhone’a 17. Obecny Studio Display korzysta z A13 Bionic z 2019 r. - różnica generacyjna jest więc ogromna.

Po co monitorowi tak mocny procesor? Nie chodzi o to, by zamienić go w iMaca. A19 odpowiadać będzie za przetwarzanie obrazu z kamery, obsługę dźwięku przestrzennego i inteligentne funkcje wbudowanej aparatury. Dzięki mocniejszemu Neural Engine możemy spodziewać się lepszego działania funkcji Center Stage, a być może także nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W branży mówi się nawet o potencjalnej integracji z Apple Intelligence, choć na razie to bardziej spekulacja niż pewnik.

Według przecieków Apple planuje premierę nowego Studio Display wiosną przyszłego roku - między marcem a majem. Monitor ma zadebiutować obok nowych Maców z chipem M5, wpisując się w strategię budowania spójnego ekosystemu.

Co wciąż pozostaje problemem?

Choć zmiany wyglądają imponująco, trzeba zachować trzeźwość. Cena pierwszej generacji (4999 zł za 27-calowy model w Polsce) jasno pokazuje, że Apple nie zamierza walczyć agresywną polityką cenową. Mini-LED, A19, ProMotion - to kosztowne komponenty, które podniosą cenę jeszcze wyżej.

Nie wiadomo też, czy Apple nie wprowadzi ograniczeń typowych dla swojej filozofii - takich, które utrudniają pełne wykorzystanie sprzętu poza ekosystemem macOS. Jednak sam fakt, że firma zdecydowała się na tak duże zmiany jest sygnałem, że krytyka została wysłuchana.

Maciej Gajewski 18.12.2025 18:41

