Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata

Google w końcu naprawi zrzuty ekranu w Androidzie. Od teraz nie będą bezsensownie zaśmiecać telefonu. Przez wiele lat był to irytujący problem.

Albert Żurek
Android 16 poprawione zrzuty ekranu
W systemie Google’a możemy wykonać zarówno zwykłe, jak i długie zrzuty ekranu obejmujące więcej informacji. Funkcja ta pojawiła się już w Androidzie 12, ale przez lata nie doczekała się większych poprawek. Musieliśmy poczekać kilka lat, aby naprawiono największy problem narzędzia - podwójnego zapisywania zrzutów i bezsensownego zapełniania pamięci w telefonie.

Koniec z podwójnymi zrzutami ekranu w Androidzie. Google naprawia

Gdy korzystaliśmy z funkcji długiego zrzutu ekranu (opcję wywołujemy specjalnym przyciskiem z ikoną strzałek zorientowanych w górę i dół) telefon z niewiadomego powodu wykonywał aż dwa zrzuty. Zapisuje pierwszy, oryginalny wycinek ekranu, oraz drugi obraz obejmujący więcej informacji. 

Do tej pory, chcąc zapisać większą część ekranu, nie było narzędzia, które usuwało oryginalną, krótką kopię. Było to szczególnie uciążliwe przy większej liczbie zrzutów. Podejrzewam, że jeśli ktoś chciał zapisać więcej informacji na ekranie, zwykły zrzut nie był mu potrzebny. Co trzeba było robić? Użytkownik musiał usuwać wszystko ręcznie. Dlatego Google w Androidzie 16 QPR3 postanowił wprowadzić rozwiązanie.

Teraz funkcja długich zrzutów automatycznie usuwa oryginalny zrzut po zapisaniu dłużej wersji. Klikając Zapisz lub Udostępnij, oprogramowanie pozbędzie się niepotrzebnej kopii wycinka obrazu. Natomiast gdy wybierzemy przycisk Anuluj, zachowamy oryginalny, zwykły zrzut ekranu. 

W teorii nie jest to wielka zmiana, ale w praktyce pomoże zachować porządek w telefonie. Nie trzeba będzie ręcznie usuwać pozostałości, a zamiast tego system zrobi to za nas. To dziwne, że na taką niewielką poprawkę musieliśmy czekać ponad cztery lata. Funkcja długich zrzutów została wprowadzona do Androida 12 wydanego w 2021 r. Obecnie nowość jest dostępna w testowym wydaniu systemu, więc powinno trafić do użytkowników w ciągu kilku następnych tygodni lub miesięcy.

Nie naprawiono największego problemu długich zrzutów ekranów 

Z długimi zrzutami ekranu wbudowanymi w Androida wciąż jest jeden zasadniczy problem. Funkcja nie przewija ekranu automatycznie - prosi aplikacje o udostępnienie zawartości spoza widocznego obszaru. W efekcie nie jest dostępna we wszystkich aplikacjach, choć w najważniejszych, jak Messenger czy Google Chrome, działa bez zarzutu.

Więcej o Androidzie przeczytasz na Spider's Web:

18.12.2025 18:09
