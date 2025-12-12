Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja

Ładowanie...

Google wprowadza do Androida funkcję, która może zmienić sposób działania podczas sytuacji kryzysowych - Emergency Live Video. Dzięki Emergency Live Video użytkownicy smartfonów z Androidem mogą przesłać operatorom numerów alarmowych nagranie wideo z miejsca zdarzenia.

REKLAMA

Android umożliwia przesył wideo na żywo do operatorów numerów alarmowych

Mechanizm działania Emergency Live Video jest całkiem prosty. Gdy dzwonimy lub piszemy do numeru alarmowego, operator może ocenić, czy dodatkowy kontekst wizualny będzie pomocny. Jeśli tak, wysyła na telefon użytkownika prośbę o transmisję. Jedno dotknięcie ekranu uruchamia szyfrowaną transmisję wideo, którą można w każdej chwili zatrzymać. Google podkreśla, że to użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad dostępem do obrazu.

Emergency Live Video na androidzie

Nowość ma wypełnić lukę w sytuacjach, gdy stres lub niebezpieczeństwo wokół utrudniają opis zdarzenia. Wypadek samochodowy, pożar, nagłe pogorszenie stanu zdrowia - w takich momentach pierwszoosobowy widok z aparatu daje służbom natychmiastowy, precyzyjny ogląd problemu. Ratownicy mogą też na bieżąco instruować dzwoniącego, choćby przy udzielaniu pierwszej pomocy czy prowadzeniu resuscytacji, zanim pomoc dotrze na miejsce.

Nowa funkcja działa na urządzeniach z Androidem 8 lub nowszym oraz z aktywnymi usługami Google Play. Niestety, na razie jedynie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Meksyku - Google obecnie prowadzi rozmowy z kolejnymi służbami ratunkowymi na świecie, by stopniowo rozszerzać zasięg rozwiązania.

Warto dodać, że Google reaguje tu na rynkową presję - Apple wprowadziło podobny mechanizm SOS Live Video na iPhone’ach w ubiegłym roku. Jednak mam nadzieję, że Emergency Live Video nie będzie jedynie kolejnym pokazem prężenia muskułów i Google odda funkcje w ręce użytkowników z jak największej liczby krajów.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 12.12.2025 08:10

Ładowanie...