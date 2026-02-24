REKLAMA
Taki jest przezroczysty iPhone. W nosie mam te kolorki

Pewien fan technologii postanowił zmodyfikować swojego iPhone'a. Zrobił smartfon z przezroczystą obudową tylną i efekt jest piorunujący. Też chce taki.

Albert Żurek
Przezroczysty iPhone
Apple w swoich urządzeniach stawia na coraz bardziej różnorodne wersje kolorystyczne. Gigant stara się walczyć z nudą i zamiast generycznej czarnej wersji wydaje pomarańczowe oraz inne bardziej rzucające się w oczy wydania. Jednak ładne kolory nijak mają się do nowego projektu - przezroczystego iPhone'a Air.

iPhone Air w przezroczystej wersji. Wygląda kapitalnie

Apple wydał iPhone Air w czterech wersjach kolorystycznych: 

  • błękit,
  • biały obłok,
  • gwiezdna czerń,
  • jasne złoto.

Wszystkie warianty wyglądają wyjątkowo dobrze ze względu na charakterystyczną smukłą i minimalistyczną obudowę, zakłóconą wyłącznie pojedynczym modułem aparatu. Największą zaletą iPhone'a Air jest jego wygląd, który - jak się okazuje - może być jeszcze bardziej zjawiskowy.

Przezroczysty iPhone

Pokazał to twórca z kanału YouTube Linzin Tech. W filmie przedstawiono proces przekształcania najsmuklejszego iPhone'a Air w wersję bardziej nietypową, bo wyposażoną w przezroczystą obudowę. Aby osiągnąć taki efekt, usunięto matową powłokę ze szkła tylnego za pomocą laseru, który pozbył się lakieru.

Usunięcie powłoki pozwoliło uzyskać całkowicie przezroczysty tył, przez który widać wszystkie kluczowe elementy w środku telefonu: moduł ładowania bezprzewodowego, magnesy pozycjonujące ładowarkę oraz akumulator. Nie brakuje też elementów płyty głównej, złączy czy silnika wibracji Taptic Engine. Logo Apple pozostaje widoczne w środku cewki MagSafe. 

Modyfikacja obejmuje także dodanie złącza na kartę SIM

Eksperyment nie skończył się na samej zamianie tylnego panelu na przezroczyste szkło. Chiński twórca postanowił też podjąć jeszcze jeden nietypowy krok - stworzył miejsce na fizyczną kartę SIM. iPhone Air domyślnie nie obsługuje plastikowych kart, a zamiast tego bazuje na elektronicznej eSIM. 

W tym celu wykorzystano maszynę do precyzyjnego wycinania metalu, która wykonała otwór w dolnej ramce urządzenia. Aby obsługa była możliwa potrzebna była też instalacja czytnika karty SIM do dolnej płytki drukowanej oraz implementacja mniejszego silniczka wibracyjnego. To nie pierwszy raz, gdy Chińczycy podjęli się eksperymentu dodania karty SIM. Sprzęt bez problemu jest w stanie połączyć się z siecią komórkową oraz 5G.

Modyfikacja tylnego panelu jednak wypłynęła na działanie urządzenia. W procesie usuwania lakieru z tylnej obudowy zrezygnowano z podkładek termicznych, co spowodowało gorsze odprowadzanie ciepła. Oprócz tego sprzęt stracił wodoszczelność. Gdyby Apple postanowił zrobić przezroczystą wersję smartfona otrzymalibyśmy jednego z najładniejszych iPhone'ów w historii.

24.02.2026 14:41
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
