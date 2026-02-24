iPhone 18 Pro już na taśmie. Apple rozbija bank i… kalendarz premier

Ładowanie...

Gigant z Cupertino przyzwyczaił nas do corocznych premier smartfonów we wrześniu. Mamy dopiero luty, więc najnowsze modele z serii iPhone 17 są dostępne na rynku pół roku. Do debiutu tegorocznych telefonów pozostaje jeszcze sporo czasu, ale już teraz rozpoczął się kluczowy dla producenta moment.

iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max w testowej fazie produkcji

Sprawdzony informator z Chin, FixedFocus Digital, powołujący się na doniesieniach z łańcucha dostaw uważa, że iPhone'y 18 Pro (Max) weszły w "fazę testów masowej produkcji". Apple i jego partnerzy uruchomili już część linii montażowych, aby producent mógł sprawdzić wydajność i kontrolę jakości produkcji przed ruszeniem z masową produkcją na pełną skalę.

Testy skupiają się na nowym procesorze A20 Pro wykonanym w technologii 2 nm oraz aparacie z mechaniczną zmienną przysłoną. To pierwszy raz, gdy Apple stosuje tak zaawansowany, ruchomy element optyki, co wymaga niezwykle precyzyjnej kalibracji. W nowych modelach z serii iPhone 18 pojawi się także autorski modem łączności 5G Apple C2, który będzie obsługiwał częstotliwości powyżej 6 GHz. Natomiast iPhone 18 Pro mają zostać wyposażone w ekrany z mniejszą dynamiczną wyspą.

Dotychczas rozwiązania opracowane przez Apple'a nie były dedykowane dla zwykłych smartfonów, tylko dla nowości w ofercie. iPhone 16e po raz pierwszy wprowadził autorski modem 5G C1, natomiast w iPhonie Air zastosowano ulepszoną wersję C1X.

Raport potwierdza, że firma sprawdza jednocześnie możliwości produkcyjne podstawowego modelu iPhone 18. To dość nietypowa informacja, zważywszy na zmiany harmonogramu premier smartfonów Apple’a. Już wcześniejsze doniesienia zakładały, że Apple zarezerwuje wrzesień dla najdroższych i najbardziej zaawansowanych modeli, w tym pierwszego składanego iPhone'a.

Zmiana harmonogramu to prawdziwe trzęsienie ziemi

Zwykła osiemnastka ma zostać wprowadzona na rynek później. Najprawdopodobniej dopiero w marcu 2027 r., debiutując u boku iPhone'a Air 2. generacji oraz budżetowego modelu 18e.

Dotychczasowy harmonogram Apple zakładał wydanie czterech modeli na wrzesień: zwykłego, Pro, Pro Maxa oraz specjalnej wersji z dopiskiem Plus, mini lub Air. Teraz będziemy dostawać aż sześć smartfonów każdego roku przez to, że Apple wreszcie wchodzi w rynek składaków. Premiery zostaną rozbite dwa okienka premierowe: jesień i wiosnę, które przyniosą po trzy urządzenia.

24.02.2026

