Automat paczkowy, ale na torach. Wyobraziłem sobie, jak mogłoby to wyglądać

To oczywiście tylko gdybanie, ale teoretycznie są narzędzia, które mogłyby ułatwić transport przesyłek za pomocą pociągów, a o takim procesie resort wspomina. Łatwo się rozmarzyć – pociągi jeżdżą coraz szybciej, więc w ekspresowym tempie paczka z Łodzi może trafić do Warszawy, a ze stolicy np. do Białegostoku. Dworce zlokalizowane w centrach miast czy na dużych osiedlach są dobrym punktem odbioru i mogłyby ulżyć przeładowanym chodnikom, które pełne są automatów. Jasne, nie każdy je ma blisko siebie, ale z drugiej strony i tak są blisko ludzi, a szybki czas przesyłki mógłby zachęcać do spaceru.