Poczta Polska chce przejąć automaty tej firmy. To może być zła wiadomość dla klientów

Połączenie sieci Poczty Polskiej (1,5 tys. automatów) i Orlenu (6 tys. automatów) stworzyłoby trzeciego co do wielkości gracza na rynku. Dałoby to polskiemu gigantowi realną szansę na konkurowanie z liderem rynku, InPostem (ponad 25 tys. automatów Paczkomat), oraz z dynamicznie rozwijającym się DPD (ok. 9 tys. automatów). To nie oznacza, że niektóre automaty nie zostałyby zlikwidowane, wszak nierzadko Orlen Paczka i Pocztex znajdują się praktycznie obok siebie.