Specjalny automat paczkowy w polskim szpitalu. Nawet na świecie mało kto go ma

- Staramy się, by wdrażane przez nas rozwiązania wspierały codzienną pracę naszego personelu i zwiększały jego efektywność. Jesteśmy bardzo dużą placówką i współpracujemy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, co wiąże się z przekazywaniem do nich materiału biologicznego. Przesyłki takie wymagają specjalnego trybu i specjalnych warunków przechowywania i transportu. Stworzenie takiego „paczkomatu medycznego” usprawni cały proces i ograniczy wystąpienie sytuacji niepożądanych– stwierdził kierownik Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego Jacek Matuszak.