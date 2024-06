Jego roboty zastąpią fizjoterapeutę. Naukowiec opowiada, dlaczego warto było zostać w Polsce

Zawsze miałem ciągoty do robotyki medycznej. Dużo wcześniej niż zacząłem pracować nad egzoszkieletami rehabilitacyjnymi. Jak jest się na doktoracie wdrożeniowym, to udział w nim bierze promotor główny, tak jak u każdego, ale i pomocniczy z firmy, w tym przypadku z instytutu [Łukasiewicza]. [...] Przez przypadek dowiedziałem się, że mój [obecny] promotor rekrutuje i szukają kogoś do instytutu badawczego. Oferta była fajna. [...] Mój promotor z instytutu sam kiedyś miał dwa projekty sprzętów rehabilitacyjnych, które nie zostały skomercjalizowane. Ale zapytał się mnie "Piotrek, może zajął, byś się czymś takim? To zrobił, tylko jakoś inaczej.". To mnie wkręciło, spodobało mi się.