Polscy wynalazcy w międzynarodowym top 20. Walczą o główną nagrodę w konkursie Jamesa Dysona

Boreas to innowacyjne urządzenie, które pomaga pacjentom w rehabilitacji układu oddechowego. Urządzenie składa się z mikrokomputera, który dostosowuje poziom trudności ćwiczeń, zbiera informacje i pokazuje pacjentowi, jak prawidłowo oddychać. Dane z ćwiczeń są automatycznie wysyłane do lekarza, który może śledzić postępy pacjenta, a urządzenie generuje kolejne sesje ćwiczeń na podstawie wyników pacjenta. Boreas umożliwia pacjentom ćwiczenie w domu z wirtualnym trenerem i aplikacją z grą, co zwiększa ich zaangażowanie i motywację, a ponadto konstrukcja urządzenia zakłada łatwą wymienialność części, co pozwala na łatwą naprawę i utrzymanie urządzenia w czystości.