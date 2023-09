Maszyna zastąpi medyków. Boreas zwyciężył w tegorocznej polskiej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona

The Life Chariot adresuje problem braku bezpiecznych narzędzi do przewozu chorych i poszkodowanych tam, gdzie nie jest w stanie dotrzeć dobrze wyposażona karetka - w warunkach konfliktu zbrojnego lub terenu o zróżnicowanym ukształtowaniu. The Life Chariot to projekt przyczepy ewakuacyjnej na wysokiej klasy zawieszeniu terenowym zdolnym do szybkiego przewozu poszkodowanego na noszach, w warunkach bezpieczniejszych niż bagażnik samochodu terenowego. Dodatkowo pojazd został wyposażony w dwa fotele dla lżej rannych i ratowników oraz skrzynie na sprzęt medyczny. Klatka konstrukcji ochraniająca pasażerów została powleczona ognioodporną plandeką osłaniającą przed opadami, błotem i kamieniami. "Rydwan Życia" jest nie tylko praktyczny, ale przede wszystkim cechuje się łatwą naprawialnością i możliwością ciągnięcia przez dowolny pojazd wyposażony w hak, czyniąc nawet z samochodu osobowego pojazd do zadań specjalnych.