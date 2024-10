AI Microsoftu ma wiele wspólnego z dr Ziębą, czyli dyplomowani medycy sprawdzili Copilota

Duże Modele Językowe to fascynująca technologia, której liczba pożytecznych zastosowań wyłącznie rośnie. Nie zmienia to jednak faktu, że ta jest fundamentalnie wadliwa i - przynajmniej na bieżącym etapie jej rozwoju - nie może być uniwersalnie stosowana i darzona zaufaniem. Można wręcz zarzucić firmie OpenAI nieodpowiedzialność we wprowadzeniu tak szybko ChatGPT na rynek - usługi, która ewidentnie jest niegotowa i niedopracowana. Podobnie jak wszystkie do tej pory uruchomione konkurencyjne rozwiązania.