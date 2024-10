Pojechałem do USA zobaczyć przyszłość handlu. Pokazali mi roboty i rodzeństwo Alexy

Na dzień przed oficjalnym startem konferencji Amazon zaprosił przedstawicieli prasy do National Museum of African American Music. To tam firma chwaliła się tam dotychczasowymi sukcesami Amazon Music oraz nowym generatorem playlist o nazwie Maestro wykorzystującym, a jakże, AI. Chociaż w naszym kraju ta usługa, w przeciwieństwie do Prime Video, nie cieszy się zbyt dużą popularnością, to i tak poradziła sobie z frazą „polish songs about birds” i znalazła „Orła cień”.