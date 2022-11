Strzelają laserami, same się pakują i jest ich pół miliona. Widzieliśmy armię robotów Amazona

Oprogramowanie analizuje setki czynników. System decyduje zarówno o tym, do którego regału powinno się zapakować dany produkt, jak i gdzie powinien on potem pojechać. Do tego Amazon estymuje, jakie będzie zapotrzebowanie na dane produkty w najbliższej przyszłości i się na to proaktywnie przygotowuje. Algorytmy cały czas wysyłają też regały z produktami do dwóch typów stanowisk.