Sam iRobot to niewątpliwie wiodący innowator na rynku robotów sprzątających. Rozwija je już od 2002 r., i choć doczekał się wielu naśladowców - zdaniem niektórych, nawet lepszych - to firma nie spoczywa na laurach. Inwestuje przede wszystkim w rozwój sztucznej inteligencji. Amazonu z kolei nikomu przedstawiać nie trzeba. To jedna z największych firm IT na świecie, w tym w kontekście rozwoju chmury i SI, ma też ważną pozycję na rynku smart home za sprawą produktów Echo i Alexy. Na wybranych rynkach popularne są też usługi Amazon Fire (telewizja i platforma smart) oraz inteligentne dzwonki Ring. Można się więc spodziewać, że proces przejęcia będzie jeszcze długo analizowany przez urzędników. Choć na dziś nie słychać głosów, że mógłby być zablokowany.