Amazon ma nową funkcję. Tak aplikacja pomoże teraz w zakupach

Sztuczna inteligencja jest dziś na ustach wszystkich, więc nie dziwi, iż Amazon też chwali się nowymi pomysłami na wykorzystanie jej w biznesie. Dla firmy AI to zresztą nie pierwszyzna, gdyż już od dawna korzysta z tego typu rozwiązań. Stale szuka dla nich nowych aplikacji, a jednym z pomysłów jest wykorzystanie generatywnego SI do rekomendowania produktów, czym firma pochwaliła się właśnie w amerykańskim Nashville podczas konferencji Delivering the Future.