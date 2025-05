Otwarte skrytki albo brak prądu. Co zrobić, jeśli automat paczkowy nie działa?

W sieci znaleźć można wpisy osób, które informują o niedziałających automatach. Czasami to nie wina usterek. Zdarzają się nawet celowe włamania do skrytek. W Świętochłowicach, jak donosił we wrześniu 2024 r. „Fakt”, za nieczynny paczkomat odpowiadała niezadowolona osoba z sąsiedztwa. Tajemniczy sprawca odciął dopływ prądu, skarżąc się, że urządzenie jest zbyt głośne.