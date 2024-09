Nowa plaga. Złodzieje wzięli na cel automaty paczkowe  

O kradzieży dwóch paczkomatów w Lublinie poinformowano na jednej z osiedlowych grup. Do włamania miało też dojść w sąsiednim Świdniku, więc niewykluczone, że było to dzieło jednej grupy złodziei. Poprosiliśmy inPost o potwierdzenie, czy takie zdarzenie miało miejsce – a jeśli tak, to jak firma chroni się przed włamaniami – ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.