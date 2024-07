Facebook chciał wyrolować użytkowników. Unia powiedziała: "dość!"

Kontrowersyjny "płatny Facebook" miał być sposobem na to, by przychody Mety z reklam nie zmalały, a jednocześnie by koncern wciąż mógł swobodnie i legalnie operować w UE w erze Digital Markets Act. Jednak jak wskazują unijni komisarze, subskrypcja Facebooka i Instagrama bez reklam jest niezgodna z prawem.